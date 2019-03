Il Sardinian job day sarà al centro della puntata del programma Al Posto Giusto, in onda su Rai3 domenica 3 marzo alle 13. La trasmissione dedica un servizio all’evento sul mercato del lavoro organizzato dall’Aspal a Cagliari il 24 e 25 gennaio scorsi.

L’approfondimento, a cura dell’esperto in politiche del lavoro Romano Benini, traccia una panoramica dell’iniziativa, con interviste ai protagonisti, alle imprese e ai cittadini, e un focus sulle opportunità offerte dall’edizione 2019.

“Il Sardinian job day ha una rilevanza che va oltre la dimensione regionale – commenta il direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi – Non è un caso che abbia suscitato l’interesse della Rai e di altri media nazionali. È la dimostrazione della validità del percorso che abbiamo avviato per far avvicinare i cittadini e le imprese. Il Job day rappresenta il culmine di questo percorso, che prosegue tutti i giorni grazie all’attività dei nostri Centri per l’impiego, ormai ben strutturati su tutto il territorio. È un modello che funziona e che si proietta per diventare una buona pratica a livello nazionale”.

Commenti

comments