Domenica 3 marzo al voto anche in Sardegna per eleggere il segretario e l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. In corsa per la leadership ci sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. “Nell’Isola – fa sapere il Pd – saranno allestiti 160 seggi con l’impegno di oltre 500 militanti, oltre ai rappresentanti delle liste che concorrono alle elezioni dell’assemblea”.

La regola è che le primarie sono aperte a tutti coloro che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.

Si vota dalle 8 alle 20, e possono partecipare le elettrici e gli elettori cittadini italiani nonché dell’Unione Europea residenti in Italia, e le cittadine e i cittadini di altri paesi in possesso del permesso di soggiorno che abbiano compiuto i 16 anni di età. E’ inoltre richiesto un contributo di due euro come apporto alle spese di allestimento dei seggi.

Commenti

comments