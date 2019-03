Etichette e bottiglie belle da vedere, frutto di creatività e innovazione. Assaggi di vino abbinati ad eventi culturali e mondani. Il 2 marzo anteprima della festa delle donne con gli eventi organizzati dall’associazione Donne del Vino in Sardegna, poi la chiusura il 9 marzo. Il tema scelta è “Donne, vino e design” e gli incontri sono previsti tra cantine, concept store e luoghi d’arte sparsi nell’Isola. Protagoniste saranno 30 produttrici, ristoratrici, enotecarie e sommelier. Saranno loro a raccontare le contaminazioni tra moda, arte, vino e artigianato.

Si parte il 2, quindi, al Man di Nuoro dove dalle 11 gli enologi Enzo Biondo ed Emanuela Flore introducono il convegno sul Cannonau. Il vitigno più diffuso in Sardegna sarà poi al centro della degustazione guidata. A Olbia, dalle 18.30, il Museo Archeologico ospita le Donne del Vino della Gallura, occasione per gustare i vini del territorio e per ammirare gli arazzi e i tappeti del museo di Samugheo. A Cagliari invece, alle 19, all’Enoteca Vitis Vinifera, Claudia Pinto ospita la degustazione dei vini Terra Sassa guidata da Stefania Montisci. A Serdiana, dalle 18, Nicoletta Pala e Beatrice Ragazzo accolgono wine lover e appassionati di design in cantina, con in mostra le creazioni di “Su Trobasciu”, cooperativa artigiana composta da sole donne.

Il clou della manifestazione è il 9 a Sanluri. Roberta e Valeria Pilloni aprono le porte della cantina Su’entu per le degustazione dei vini di casa e la mostra “Donne, Vino e Design”. Infine, appuntamento a Cagliari al concept store della textile designer Caterina Quartana per un’originale degustazione collettiva tra arte, tessuti e oggetti d’arredo.

Ecco le 30 protagoniste di tutti gli eventi: Angelica e Roberta Tani (Cantina Tani), Anna Maria Fara (Sardegna Bella e Buona), Antonella Corda (Cantina Antonella Corda), Claudia Pinto (Enoteca Vitis Vinifera), Claudia Secci e Donatella Buttu (Cantina Dorgali), Daniela Pinna (Tenute Olbios), Denise Dessena (Hotel S’Astore), Elisabetta Pala (Mora&Memo), Emanuela Flore (Enologa), Francesca & Anna Giulia Loi (Vitivinicola Alberto Loi), Grazia Canneddu (Cantina Canneddu), Laura Carmina (Tenuta Muscazega), Laura Mancini (Cantina delle Vigne di Piero Mancini), Maria Grazia Perra (Azienda Ferruccio Deiana), Marianna Mura (Cantina Mura), Nicoletta Pala e Beatrice Ragazzo (Audarya), Nina Puddu (Azienda Puddu), Paola Hofmann (Cantina Mastio Hofmann), Rita Pinna e Amalia Dessì (Pala), Roberta e Valeria Pilloni (Su’entu), Roberta Porceddu (Cantina Lilliu), Rossella Casula (Sommelier), Sofia Carta (Sommelier), Stefania Montisci (Terra Sassa), Valentina Argiolas (Argiolas).

