“Cagliari Inter non vedrà la presenza della Curva Nord. O meglio, una delegazione di una manciata di esponenti andrà appositamente alla Sardegna Arena per esporre un semplice ma chiaro striscione: ‘Rispetto per i tifosi’. Non abbiamo capito e nemmeno condiviso la decisione della Lega di Serie A di anticipare la partita, inizialmente prevista per domenica, al venerdì sera. Biglietti aereo già fatti per tutti, soldi persi. Ma non è questo il punto. Di tasca nostra spenderemmo tempo e tutti i soldi possibili per seguire l’FC in ogni dove, come sempre abbiamo fatto. Qui però si va oltre. Si tratta di non considerare e prendersi gioco dei tifosi. Non che avessimo bisogno di ulteriori conferme. Però, come già fatto durante l’anno per altri motivi, anche questa volta la nostra coscienza ci impone di fermarci. Per i valori e per la sopravvivenza della purezza in questo sport. Per tutti i veri tifosi. CN69”.

La Curva Nord nerazzurra, attraverso un comunicato stampa, rende noti i motivi dell’assenza della tifoseria dell’FC alla partita che si giocherà questa sera a Cagliari fra l’Inter e i rossoblù di Maran.

