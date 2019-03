Tutti in piedi e lungo applauso al 13′ (in ricordo del numero di maglia) del primo tempo della partita Cagliari-Inter per Davide Astori: è l’omaggio del campionato italiano al difensore della Nazionale scomparso un anno fa, lo scorso 4 marzo, alla vigilia della gara tra Udinese e Fiorentina. Sul maxi-schermo è comparso il volto del giocatore tanto caro anche al pubblico cagliaritano. Commosso e partecipato il saluto del pubblico della Sardegna Arena: proprio in Sardegna con la maglia rossoblù si era imposto in serie A sino a conquistare la Nazionale e l’interesse dei grandi club.

Astori, dopo sei stagioni al Cagliari, era passato alla Roma nell’estate del 2014 per approdare poi, nella stagione successiva, alla Fiorentina.

