Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Faragò, Cigarini (24′ st Bradaric), Ionita (41′ st Padoin), Barella, Joao Pedro (36′ st Despodov), Pavoletti (16 Aresti, 1 Rafael, 12 Cacciatore, 26 Leverbe, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 36 Doratiotto 77 Thereau).

All.: Maran.

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah (38′ st Candreva), Vecino (23′ st Borja Valero), Brozovic (42′ st Ranocchia), Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro (27 Padelli, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 15 Joao Mario, 61 Coldio, 87 Candreva, 21 Cedric)

All.: Spalletti.

Arbitro: Banti di Livorno.

Reti: nel pt, 31′ Ceppitelli, 38′ Lautaro, 42′ Pavoletti.

Angoli: 5 a 1 per l’Inter.

Recupero: 2′ e 6′.

Ammoniti: Cigarini, Joao Pedro,Skriniar, Vecino, Brozovic, Faragò, Pavoletti per gioco falloso, Cragno per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 16.233.