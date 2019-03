Lanciata nel suo volo di prova, senza equipaggio, la Crew Dragon, la capsula della SpaceX destinata a portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e a restituire agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio, otto anni dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle.

La capsula è stata lanciata con il razzo Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral alle 8,49 italiane. A bordo della capsula c’è soltanto Ripley, un manichino sosia dello Starman che sta sfrecciando nello spazio a bordo della Tesla dal febbraio 2018. Il suo nome si riferisce a Ellen Ripley, la protagonista del film ‘Alien’ del 1979.

Il manichino Ripley all’interno della capsula Crew Dragon (fonte: Elon Musk, Twitter)

Chiamata Demo-1, la missione è cruciale per raccogliere tutti i dati che permetteranno di programmare al meglio la prima missione con astronauti a bordo, in programma in luglio.

