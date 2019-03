I carabinieri di Teulada (Su), nel corso i un servizio volto al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un disoccupato 62enne del paese sulcitano, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto per i suoi precedenti, è stato intercettato nel centro abitato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, neòl corso della quale è stato trovato in possesso di oltre mezzo etto tra cocaina marijuana e hashish, 3.455 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio, due bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento in singole dosi.

L’arrestato è stato portato in casa sua agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.

Commenti

comments