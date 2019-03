Un anziano di 89 anni è stato trasportato all’ospedale Brotzu con codice rosso dopo essere stato investito da un’auto a Pirri. L’incidente è avvenuto alle 12,30 in piazza Italia.

L’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’auto. A causa del violento impatto è stato scaraventato sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e della polizia municipale.

Il pensionato è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico in zona sta subendo rallentamenti.

Commenti

comments