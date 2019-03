Intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 13:00 circa, per l’incendio di un’abitazione in via Valle D’Aosta nel comune di Sinnai: tre persone intossicate, un’abitazione danneggiata e un gattino salvato è il bilancio.

La Sala operativa del 115, ricevuta la prima richiesta di soccorso, ha inviato sul posto una squadra VVF di Pronto intervento, con il supporto di un’autobotte. Gli operatori VVF, arrivati sul luogo del’incendio, hanno trovato il proprietario e gli altri membri della famiglia intossicati dal fumo probabilmente mentre tentavano di spegnere il rogo. I feriti sono stati soccorsi e affidati alle cure dei medici del 118: sono stati trasportati al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico, se la caveranno in pochi giorni.

Spente le fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza dell’abitazione e dell’area circostante. Durante le operazioni è stato anche intercettato e salvato un gattino. I Vigili del fuoco hanno provveduto a prestare il primo soccorso all’animale, che aveva già respirato molto fumo, poi accompagnato dai pompieri alla clinica veterinaria.

Gli operatori dei Vvf sono intervenuti con un’APS (auto pompa serbatoio) e il supporto di un’ABP (auto botte pompa), per un totale di due automezzi e sette operatori.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo, probabilmente generato da un corto circuito.

