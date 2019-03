Incidente stradale questa sera a Cagliari, una Fiat Punto condotta da un 79enne, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del proprio veicolo andando a finire contro le vetrate di un’attività commerciale in via Maddalena all’incrocio con il prolungamento della via Roma.

Con il conducente vi erano due passeggere e tutti e tre sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto ha operato la polizia municipale per i rilievi sull’incidente.

