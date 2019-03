Si vota oggi domenica 3 marzo per le primarie del Pd, i seggi resteranno aperti fino alle 20.00.

I cittadini si potranno recare nelle sedi dei circoli o negli oltre 7000 gazebo allestiti in tutta Italia.

L’organizzazione della kermesse elettorale Dem si avvale del supporto di oltre 35 mila volontari.

Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, insieme dietro lo striscione del Pd alla manifestazione di Milano contro il razzismo, ha fotografato plasticamente la campagna delle primarie di domenica: niente colpi bassi, fair play, fino all’accusa di una campagna noiosa per mancanza di liti. Anche Roberto Giachetti, che aveva minacciato di “togliere il disturbo” in caso di accordo con M5s e di ritorno di D’Alema e Bersani, ha oggi ribadito di non volersene andare in caso di sconfitta.

