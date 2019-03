Attraverso un post su facebook la Sindaca di Sestu Paola Secci comunica che verranno annullati tutti i festeggiamenti del carnevale, per la tragedia che ha colpito una famiglia di Sestu nella giornata di sabato.

“Carissimi concittadini non è stata una notte serena ma tribolata e anche la decisione non è stata facile.

Si tratta di annullare una festa popolare per rispettare il dolore di una famiglia ma anche di tutta la nostra comunità. Non era mai successo, negli ultimi anni, che in concomitanza di una tragedia di questo tipo ci fossero dei festeggiamenti come quello del Carnevale.

Alla fine la decisione è stata presa consci che comunque ci saranno sempre delle opinioni diverse.

La sfilata di questo pomeriggio è stata annullata”.

