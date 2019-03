Incidente stradale questa mattina in piazza Repubblica.

Una Bmw condotta da un 54enne di Cagliari proveniente da via G. Deledda nell’immettersi in piazza Repubblica con il semaforo a lampeggio, si è scontrato con un’Alfa Romeo proveniente da via Dante.

A seguito dell’urto è rimasta ferita la conducente dell’Alfa, una donna di nazionalità ucraina di 60 anni. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Commenti

comments