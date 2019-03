Notte di paura per una famiglia di Talana (Nu). Un uomo di 60 anni, T.G., rientrato a casa ubriaco, ha iniziato a mettere a soqquadro l’abitazione e a litigare violentemente con la moglie, picchiandola e procurandole una sospetta frattura del polso. La donna è riuscita ad allontanarsi grazie all’aiuto della figlia nel frattempo intervenuta che l’ha trasportata immediatamente alla guardia medica del paese.

Nel frattempo il 60enne si è messo alla guida della sua Citroen Berlingo schiantandosi a forte velocità contro il muro dell’abitazione della figlia, danneggiando anche un’auto parcheggiata, per fortuna senza gravi conseguenze. Soccorso, T.G. è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per le cure del caso. Al termine degli accertamenti dei carabinieri della Squadriglia e del pronto intervento della Compagnia di Lanusei, il 60enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e ubriachezza molesta. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

