Alle ore 13.20 la Stazione Alpina di Cagliari del Corpo Nazionale del Soccorso

Alpino e Speleologico della Sardegna è stata allertata per l’incidente occorso ad

un arrampicatrice in loc. Cala Fighera.

Pare che la donna, A.M. di 24 anni stesse facendo sicura dal basso, quando causa

una caduta del compagno è stata sbalzata violentemente sulla parete per poi

ricadere.

Ha accusato un forte dolore alla caviglia che ne ha pregiudicato la

movimentazione ed è stato pertanto necessario l’intervento per il recupero.

Sul posto è arrivato il turno Esa (Equipe Soccorso Alpino) con quattro tecnici

supportati da altri tre.

Sentita la Centrale Operativa 118 è stato inviato sul posto l’elicottero che ha

verricellato il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

presente a bordo.

Il T.E. assicurata l’infortunata ha provveduto a portarla a bordo per il trasporto

all’ospedale Brotzu.

Il turno Esa si è occupato di accompagnare il compagno sino alla vettura.

L’intervento si è concluso alle ore 14:15.

