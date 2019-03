In silenzio e senza inutili clamori le Forze di polizia italiane, unanimemente ritenute eccellenze assolute in campo internazionale, continuano ogni giorno la lotta porta avanti contro un crimine organizzato sempre più agguerrito perché dotato di risorse economiche imponenti e tecnologie sempre più all’avanguardia nonostante le annose carenze negli organici di personale sempre più anziano che opera con dotazioni spesso insufficienti ed inadeguate.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale del Sindacato di Polizia ES, che prosegue: “Il colpo messo a segno oggi dalla Sezione catturandi della Squadra Mobile di Napoli è solo la punta dell’iceberg di lavoro incessante che ogni carabiniere, finanziere e poliziotto effettua ogni giorno con un’abnegazione ed uno spirito di sacrificio non sempre riconosciuti con adeguata attenzione dalle Istituzioni da cui, anzi, proprio ieri è arrivata una brutta sorpresa”.

“Il riferimento – osserva Chianese – è alle illazioni di un parlamentare di maggioranza che, anziché dar credito ‘fino a prova contraria’ ai verbali redatti a Firenze da poliziotti rimasti feriti nel corso di un servizio di ordine pubblico in cui, come sempre, hanno esso a repentaglio la propria incolumità per salvaguardare quella di tutti i cittadini, ha preferito dar subito credito ad una inverosimile ricostruzione dei fatti imbastita da una delle tifoserie più violente d’Italia”.

“La professionalità ed i risultati sono i fatti con cui parlano la Polizia di Stato, le Forze dell’ordine ed ogni singolo poliziotto, carabiniere e finanziere, alle chiacchiere do delinquenti e scalmanati siamo abituati, ma quando a straparlare sono parlamentari che si ammantano di ‘amicizia’ nei confronti di chi ogni giorno vigila ance sulla loro sicurezza non si può fare a meno di sollecitare una riflessione sia tra i cittadini che nei Palazzi che contano” conclude Chianese.

