La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 Marzo si presenterà piuttosto soddisfacente per i segni d’aria dal punto di vista lavorativo, anche se inizialmente alcune incertezze potranno scoraggiare. Anche per l’amore sarà un inizio settimana lento e soggetto ai cambiamenti d’umore, che saranno repentini. Settimana non molto favorevole per l’amore anche per i segni d’acqua, ma per fortuna nel week-end tutto si appianerà, mentre sul lavoro ci saranno tutte le energie per emergere e destreggiarsi fra i tanti ostacoli che si presenteranno. Fase lavorativa positiva per i segni di terra, anche se saranno messi alla prova e dovranno mostrare di valere. L’amore non presenta risvolti interessanti, ma anche se tutto sembra piatto in realtà i sentimenti procedono tranquilli. I segni di fuoco questa settimana saranno alle prese con un po’ di nervosismo sul lavoro, ma si tratterà solo di una fase momentanea, poi tutto proseguirà alla grande e ci saranno belle soddisfazioni. Buon momento per l’amore durante il fine settimana, quando sarà possibile fare una pausa. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: probabilmente molti nati del segno saranno scottati da alcune delusioni amorose, ma ricordate che non tutte le persone sono uguali! Per cui, se farete delle nuove conoscenze, non siate guardinghi e non trattate gli altri come fossero degli alieni. Anche i single dovranno darsi una ridimensionata, e dovranno prestare più attenzione alle loro emozioni.

Lavoro: alcuni eventi recenti potranno far retrocedere dall’intraprendere un progetto importante, ma gli Influssi stellar sono favorevoli e potranno nascere collaborazioni fortuite che saranno stimolanti per proseguire. Chi la dura la vince.

Toro

Amore: potranno esserci divergenze di opinioni nelle coppie questa settimana e qualcuno avrà l’impressione che siano incolmabili. Ma sarà solamente un’impressione, per fortuna, e le falle aperte si chiuderanno molto presto, entro il fine settimana. Nel weekend sarete più propensi a gettarvi nelle emozioni e a lasciarvi andare.

Lavoro: sin dall’inizio questa settimana sarà del tutto dedicato ad un progetto lavorativo faticoso ma che saprete affrontare con grande abilità. Purtroppo il ritorno di Urano nel Toro tenderà a mettere sotto revisione i vostri progetti, ma non ha fatto i conti con la vostra testardaggine.

Gemelli

Amore: la vostra settimana sarà piena di amore e sarà contraddistinta da una partenza sprint per le coppie e per i single. Da lunedì partirà infatti col vento in poppa in amore e seguiranno giorni molto tranquilli ma non per questo meno effervescenti e carichi di passione.

Lavoro: piccoli successi lavorativi e finanziari questa settimana vi faranno ben sperare per il vostro futuro. Anche se si tratta di cose di poco conto, tuttavia saranno di enorme aiuto per dare una spinta ai vostri progetti lasciati da tempo nel cassetto. Giovedì ricco di idee per i lavoratori autonomi.

Cancro

Amore: qualche incertezza nel vostro cuore potrebbe portarvi a dubitare del partner e a nutrire dei dubbi sui suoi sentimenti. Non fate oscurare i vostri sentimenti dalla gelosia, ma fidatevi della persona amata e di chi avete intorno a voi. Anche i single dovranno fare chiarezza nella loro mente prima di avanzare dei giudizi affrettati.

Lavoro: gli influssi della settimana saranno positivi per il lavoro e sarà una valvola di sfogo per i nati del segno che potranno impiegare le loro energie su qualcosa di costruttivo, mentre riflettono sui sentimenti. Possibili rancori potrebbero riemergere con qualche collega, sotterrate l’ascia di guerra.

Leone

Amore: ci saranno momenti di passione in questa settimana, soprattutto nelle giornate tra mercoledì e venerdì, che faranno bene ai nati del segno e li aiuteranno a superare alcune delusioni familiari. I single saranno più fortunati in amore nel fine settimana, soprattutto la domenica, giornata ideale per dedicarsi agli incontri e alle faccende amorose.

Lavoro: all’inizio della settimana qualche delusione in ambito lavorativo potrebbe compromettere il successo di un progetto. Per fortuna da giovedì la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata, potrete volgere alcune questioni a vostro favore senza che lo avevate previsto. Quando si dice la fortuna.

Vergine

Amore: amore con qualche sorpresa questa settimana, cercate di dare il giusto peso alla vostra relazione e chiedetevi se avete tralasciato qualcosa. Poca roba in vista per i single all’orizzonte, le coppie invece potranno godere di influssi favorevoli nel week-end.

Lavoro: Urano si sposta e con Saturno non risparmia i nati Vergine per tutta la settimana. Ci vorrà molta attenzione per non distrarsi e non saranno pochi gli ostacoli lavorativi che troveranno sul loro cammino. Tuttavia, grazie alla vostra tenacia avrete modo di farvi valere al lavoro con degli incarichi tutt’altro che facili, quindi cercate di eliminare ogni fonte di distrazione.

Bilancia

Amore: inizio settimana così così per l’amore, che risente dei vostri cambiamenti umorali. A partire dalla seconda metà della settimana la situazione migliorerà e sarete più propensi a dialogare con la persona cara. Movimentato il fine settimana, sarà tutto votato alla mondanità e i single spiccheranno per simpatia e fascino.

Lavoro: alcune perplessità al lavoro questa settimana potrebbero farvi cambiare direzione. Inizialmente tutto apparirà tranquillo, ma dopo qualche giorno vi si presenteranno situazioni complicate, che dovrete risolvere con astuzia e abilità. Non fate caso ad alcuni atteggiamenti ambigui da parte dei colleghi, non appena risolverete tutto vi chiederanno scusa.

Scorpione

Amore: non è un buona settimana per molti Scorpione, sembra che la maggior parte dei giorni avrete una nuvoletta grigia che accompagna il vostro umore. Se proprio non riuscirete ad essere scontrosi e scorbutici, almeno non prendetevela con chi vi vuole bene. Anche voi single, reagite, e provate a tirarvi su di morale.

Lavoro: settimana astrale poco soddisfacente per i nativi del segno, che potranno mostrarsi scontrosi con i colleghi, tanto da suscitare polemiche. La poca voglia di comunicazione sarà infatti di ostacolo allo sviluppo di nuove collaborazioni e non saranno poche le occasioni positive che sfumeranno.

Sagittario

Amore: anche se ad inizio settimana sarete assorbiti quasi totalmente da altre faccende ci saranno momenti infuocati con il partner, soprattutto nel weekend. Potrete infatti trascorrere un fine settimana appassionante e avvincente, e non mancheranno momenti di romanticismo. E i single? Di certo non staranno a guardare.

Lavoro: sarà una settimana altalenante, sarete divisi tra faccende private e lavorative, ma saranno queste ultime a prevalere, almeno fino a giovedì. Chi ha un lavoro autonomo si dedicherà anima e corpo alle varie questioni, ma nel fine settimana ci sarà tempo per concedersi un po’ di relax.

Capricorno

Amore: poca considerazione per i sentimenti questa settimana, sarete proiettati completamente sul lavoro e difficilmente avrete voglia di lasciarvi andare a sdolcinature ed effusioni. Se siete single non avrete voglia di fare conoscenze e se siete in coppia non avrete alcun desiderio di intavolare un dialogo per consolidare il vostro rapporto con il partner. Tuttavia, andrà un po’ meglio durante il weekend.

Lavoro: settimana piuttosto positiva per il lavoro, nonostante un po’ di nervosismo sia inevitabile nelle giornate di lunedì e martedì nervosi. Dopo che vi sarete calmati e avrete trovato la strada giusta per procedere potrete dedicarvi alle faccende lavorative ricavandone non poche soddisfazioni.

Acquario

Amore: la settimana non si preannuncia molto favorevole per l’amore, ma per fortuna che c’è il week-end. Infatti, molti Acquario giungeranno al fine settimana togliendosi alcuni sfizi. In particolare nelle giornate di sabato e domenica saranno estremamente seducenti e più accattivanti che mai, pronti a conquistare le loro prede.

Lavoro: anche se avrete l’energia necessaria, potreste avere una settimana molto faticosa dal punto di vista lavorativo. Sino a venerdì imprevisti ed ostacoli faranno da padrone, ma i nativi del segno sapranno barcamenarsi tra i tanti ostacoli che dovranno affrontare e lo faranno con la loro solita calma e impassibilità.

Pesci

Amore: in ambito sentimentale ci saranno alcune serate all’insegna della tenerezza, sfruttatele al meglio se avete intenzione di trascorrere momenti indimenticabili con la persona amata. Molti del segno avranno delle belle soddisfazioni se sono in coppia, mentre per i single l’amore ancora stenta a regalare momenti piacevoli. Purtroppo dovranno attendere ancora.

Lavoro: una rinnovata fantasia vi sarà di supporto per trovare una soluzione alle più disparate faccende lavorative finora irrisolte. Questa settimana, dopo un periodo di stallo, finalmente ci sarà una ripresa su tutti i settori, complice l’influenza dei pianeti che appoggiano ogni vostra iniziativa. Grande creatività per i lavoratori autonomi.

