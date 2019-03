Verso le 17:30 di sabato 2 marzo, nel centro abitato di Loceri (NU) due persone, con il volto travisato e armate di una pistola, hanno aggredito un anziano signore nella sua abitazione colpendolo più volte alla testa con il calcio della pistola per costringerlo a consegnare tutti i soldi che aveva.

L’anziano non si è impaurito e ha reagito iniziando a chiamare aiuto ed allertando i vicini. L’inaspettata reazione ha fatto desistere i malviventi che sono scappati a mani vuote.

La vittima è stata soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei, dove è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia per tenere in osservazione il trauma cranico e la frattura di alcune dita della mano destra.

Sul posto sono giunti militari della Stazione di Ilbono e Arzana e del Nucleo Operativo della Compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini.

