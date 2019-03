Entrano in funzione le nuove reti idriche realizzate in via Torralba e in via Sanzio a Sassari. Domani, martedì 5 marzo 2019, le squadre di Abbanoa procederanno ai collegamenti delle condotte realizzate nelle ultime settimane al servizio dei quartieri di Baddimanna e Sacro Cuore. L’intervento in via Torralba rientra nell’appalto di efficientamento delle reti idriche in corso nella città finanziato tramite i fondi “Cipe” destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile.

Il cantiere in via Sanzio, invece, rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie che Abbanoa sta portando avanti con le proprie risorse di bilancio.

Per eseguire i collegamenti delle nuove condotte sarà necessario procedere con temporanee interruzioni dell’erogazione in alcune strade: a Baddimanna dalle 8.30 alle 13.30 nelle vie Torralba, Prati, Nulvi, Pozzomaggiore, Ardara, Bonorva, Mores, Florinas, Baldedda e Monte Furru, nel quartiere Sacro Cuore dalle 8.30 alle 16.30 nelle vie Sanzio, Bogino, Buonarroti, Da Vinci, Giotto, Canepa, Veronese, Pavese, Quasimodo, Tintoretto Vecellio, piazza Sancro Cuore e viale Sicilia. Sempre domani i tecnici di Abbanoa eseguiranno delle prove idrauliche sul serbatoio Boschetto a Ozieri e nella rete idrica alimentata dallo stesso impianto. Tra le 8 e le 13 si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione nella zona alta e intermedia del centro abitato.

