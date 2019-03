“Sono contento che abbia vinto Zingaretti, credo che la sua esperienza e il suo equilibrio facciano molto bene in questo momento al Partito democratico”. Lo dichiara il segretario del Ps sardo, Emanuele Cani, che ieri alle primarie ha dato la sua preferenza proprio al governatore del Lazio.

“Zingaretti – aggiunge – sarà in grado di aiutare il partito a riattivare quel percorso di costruzione di uno spazio politico che possa essere utile per provare a contrastare già nelle prossime europee il governo populista gialloverde”. Cani ha espresso soddisfazione per “la massiccia partecipazione al voto anche in Sardegna, in linea con il dato nazionale”.

Molto presto il segretario – che aveva assunto il mandato con l’impegno di traghettare il Pd fino alle regionali – convocherà l’Assemblea regionale che dovrà delineare la strada per il futuro dei democratici. “Sarà il partito – dice – a decidere come proseguire questo percorso, io racconterò le cose che sono state fatte”.

