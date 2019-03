Nel corso della notte i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari e i militari del comando provinciale della guardia di finanza hanno arrestato per traffico di sostanze stupefacenti due giovani nigeriani incensurati, la cui posizione sul territorio nazionale é in corso di ulteriori approfondimenti.

I militari, impegnati in un servizio congiunto con il personale della guardia di finanza presso l’aeroporto civile di Cagliari-elmas, hanno notato i due extracomunitari con atteggiamento sospetto dopo essere sbarcati da un volo di linea proveniente da Milano. A quel punto, fermati in conseguenza di atteggiamenti ingiustificatamente nervosi, sono stati prima pedinati e poi bloccati nuovamente.

Sottoposti a normale identificazione, i due extracomunitari hanno confermato i sospetti del personale e, pertanto, sono stati subito sottoposti a perquisizione personale. Ritenendo di essere in presenza di due probabili corrieri di droga, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti accompagnando i due presso il Pronto Soccorso del policlinico di Monserrato per degli esami radiologici, che hanno cosentito di appurare la presenza, nei rispettivi apparati digerenti, di un totale di 108 ovuli termosaldati.

In particolare è stato accertato che un soggetto aveva ingerito 50 ovuli (di cui 30 contenenti cocaina e 20 di eroina) per un totale di 550 grammi e l’altro soggetto 58 ovuli (tutti di eroina) per complessivi 646,5 grammi, per un giro di affari che, qualora fosse confermata l’alta qualità dello stupefacente, potrebbe raggiungere il mezzo milione di euro. Piantonati durante nel corso della notte, i due arrestati sono stati condotti presso il carcere di Uta.

