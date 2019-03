Il 9 marzo alle 18 con partenza da piazzetta Aquilino Cannas, a Cagliari, si svolgerà il tour “Inquisizione una tragedia al femminile”: un evento che punta alla rievocazione attraverso racconti, performance e visite guidate della persecuzione nei confronti delle donne, accusate di stregoneria. Un viaggio che toccherà anche i sotterranei del museo del Duomo, utilizzati per un periodo come carceri dell’Inquisizione.

Organizza l’associazione Archeo Labor, piccolo gruppo di archeologi e guide turistiche locali che si occupa di divulgazione culturale tramite i tour teatralizzati.

“Lo scopo di questa iniziativa è quello di puntare l’attenzione su una tematica importante – spiega il presidente Gian Marco Farci – Ancor oggi le donne sono vittime di discriminazioni e violenze, in tutte le parti del mondo. Solo nel 2018, in Italia, ci sono stati circa 94 casi di femminicidio, spesso opera di persone vicine” alle vittime. Vogliamo ricordare che l’8 marzo non deve restare solo una ricorrenza – chiarisce – il rispetto, l’amore e l’uguaglianza reciproca devono essere i principi fondanti della società tutti i giorni dell’anno”.

