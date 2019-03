Il cantante dei Prodigy, Keith Flint, di 49 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Dunmow nella contea di Essex, in Inghilterra.

A dare la notizia è il Daily Star e subito è stata rilanciata da tutti i giornali del mondo.

Proprio lo scorso novembre i Prodigy erano tornati in scena con l’ultimo album “No Tourists” e avevano in programma per i mesi di aprile e maggio un tour promozionale negli Stati Uniti.

“Siamo stati contattati poco dopo le 8 di questa mattina per constatare le condizioni di un uomo in un’abitazione a Brook Hill”, ha spiegato un portavoce della polizia dell’Essex, “al nostro arrivo, sfortunatamente, è stata dichiarata la morte di un uomo di 49 anni. I parenti sono stati informati. La morte – spiega ancora – non è stata giudicata sospetta e presto il coroner presenterà un dossier”.

Commenti

comments