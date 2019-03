I Negrita sono uno dei gruppi rock più longevi e influenti degli ultimi anni del panorama musicale italiano che nasce da una storia di passione e di amicizia nella provincia toscana.

In continua evoluzione stilistica, il loro sound è unico e riconoscibile fin dagli esordi, grazie alla loro solidità tecnica e interpretativa.

Nel 1992 i Negrita raggiungono la loro formazione definitiva, realizzano due demo‑tape ed iniziano a frequentare il circuito dei club di tutta Italia, presentandosi subito al pubblico come una rock-band di grande impatto ed energia.

Nel 1994 esce l’album d’esordio “Negrita” che rivela immediatamente linee chitarristiche molto ricche e vibranti, una sezione ritmica inossidabile e carica di funk, testi dalle metriche nervose e dai messaggi penetranti.

L’album desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, grazie sia al notevole successo radiofonico del brano “Cambio”, sia ad un capillare tour che porta la band letteralmente in ogni angolo della penisola e impone definitivamente la band come una delle più vivide realtà live del rock italiano.

Da allora è un susseguirsi di successi in Italia e all’estero con sold out in giro per l’Europa e tantissimi premi prestigiosi oltre ai dischi d’oro e di platino.

La band ha annunciato, per i suoi 25 anni un tour che li vedrà impegnati in tutta Italia da maggio ad agosto.

