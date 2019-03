Direttamente dall’Australia tornano in Italia per una sola data gli Airbourne, una delle rock band col tasso energetico più alto del mondo.

Dopo diversi anni di assenza, la band arriva in Italia il 29 ottobre 2019 per un concerto unico all’Alcatraz di Milano, data immancabile per una formazione che ha sempre mantenuto alto il livello di coinvolgimento sul palco.

Commenti

comments