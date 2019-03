An Evening with Manuel Agnelli sarà uno spettacolo unico, che vedrà Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico.

Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti.

Le date:

30 marzo Assisi (Pg), Teatro Lyrick

2 aprile Firenze, TuscanyHall (Ex Obihall)

3 aprile Mestre, Teatro Toniolo

5 aprile Pescara, Teatro Massimo

6 aprile Taranto, Teatro Fusco

8 aprile Catania, Teatro Metropolitan

9 aprile Palermo, Teatro Golden

11 aprile Senigallia (An), Teatro La Fenice

12 aprile Bologna, Auditorium Manzoni

14 e 15 aprile Milano, Teatro Dal Verme

16 aprile Torino, Teatro Colosseo

18 aprile Roma, Auditorium Parco Della Musica

19 aprile Genova, Teatro Della Tosse

21 aprile La Spezia, Teatro Civico

23 aprile Napoli, Teatro Bellini

24 aprile Rende, Teatro Auditorium Unical

26 aprile Forlì, Teatro Fabbri

27 aprile Trieste, Politeama Rossetti

30 aprile Sassari, Teatro Comunale

