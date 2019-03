Dopo la pubblicazione di “The 119 Show – Live In London”, i Lacuna Coil hanno annunciato un nuovo tour per il 2019 in compagnia della band svizzera di folk metal Eluveitie e degli Infected Rain.

“Siamo entusiasti di far parte di questo tour assieme a Eluveitie e i nostri amici Infected Rain. Sarà piuttosto diverso dal solito ma molto interessante e non vediamo l’ora di attraversare l’Europa assieme. Suoneremo brani più classici assieme a brani più nuovi. Questo tour sarà fantastico e son sicuro che i nostri fan si divertiranno tanto quanto noi!”, afferma Andrea Ferro.

Ecco le date:

02.11 BARI, Demodè

03.11 ROMA, Orion

05.11 BOLOGNA, Estragon

06.11 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club

Tra l’altro la band sta lavorando sul nuovo album che dovrebbe uscire per la Century Media Records entro fine anno e a proposito del nuovo album, la cantante Cristina Scabbia ha postato sui social:

“Succedono così tante grandi cose ma ora non posso dire nulla, dannazione! Oh, il nuovo disco sarà dannatamente fantastico, pesante e buio, al momento solo questo potete sapere… # staytuned #aaaaahcantwait

