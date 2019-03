“Continuate a ricordarlo e non stancatevi di raccontarlo. Rivederlo sorridere in una foto, osservarlo correre nelle immagini, sentirlo nei vostri aneddoti non ci fa soffrire: per noi è come riabbracciarlo ogni volta”.

Con queste parole inizia la lunga lettera che i genitori di Astori hanno affidato a Sky Sport ad un anno dalla scomparsa del figlio.

Era il 4 marzo del 2018, una maledetta domenica, mentre in tutti i comuni d’Italia si andava a votare per le elezioni nazionali, il campionato di serie A si fermava davanti alla tragica notizia che la notte a Udine si era portata via il Capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Davide un esempio fuori e dentro il campo. Il ragazzo sempre con il sorriso stampato sulle labbra, che piaceva a tutti, amato da tutti. Impossibile non amarlo. Tutti coloro che l’hanno vissuto, da avversario o da compagno, lo hanno apprezzato. Impossibile non farlo. Come uomo prima, come giocatore poi.

Da quel 4 marzo, qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, eppure Davide aleggia sempre, quasi a proteggerla, nelle partite del Cagliari come della Fiorentina. Lui che è riuscito ad avvicinare le tifoserie a far dimenticare seppur per un istante le rivalità.

E oggi sono tanti i messaggi di cordoglio che circolano sul web, in ricordo di quel numero 13 che con la sua bontà ha saputo fare la differenza in campo.

Oggi a San Pellegrino, in provincia di Bergamo, paese natio di Davide Astori, è stata celebrata una messa in ricordo del ragazzo dal sorriso d’oro. Era presente tutta la squadra della Fiorentina, ma anche una delegazione del Cagliari, squadra dove Davide ha militato per 6 anni, Tommaso Giulini, Andrea Cossu, Daniele Conti, Luca Ceppitelli e Mario Passetti.

Nessuno ha dimenticato Davide Astori in quest’anno. Nelle partite della Serie A appena concluse, c’è stato un lungo applauso al 13 esimo minuto. A partire dall’anticipo di venerdì alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter, dove la Curva Nord ha nuovamente omaggiato il difensore, esattamente come fece un anno prima nella partita contro la Lazio: “In un calcio moderno di gente senza valori, sei stato tu un esempio, Davide Astori”.

