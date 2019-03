I comuni cittadini in Giappone potranno recarsi al palazzo imperiale il 4 maggio per assistere all’incoronazione del nuovo imperatore, l’attuale principe della corona Naruhito. Lo ha reso noto in un comunicato l’Agenzia imperiale, spiegando che la cerimonia sarà tenuta tre giorni dopo la sua ascensione al trono, il primo maggio, e seguirà l’abdicazione dell’attuale monarca Akihito, prevista il 30 aprile.

Nei piani dell’Agenzia imperiale l’evento doveva inizialmente essere programmato a ridosso di un altro rituale in data 22 ottobre, che serviva ad annunciare la proclamazione del nuovo imperatore, ma successivamente la decisione è ricaduta sui primi giorni di maggio. In questo modo, la nuova data del 4 maggio coincide anche con il periodo di festività nazionale lungo 10 giorni.

Naruhito farà un’apparizione sul balconcino del palazzo imperiale e sarà accompagnato dalla consorte Masako e gli membri della famiglia. L’attuale imperatore e la consorte Michiko non saranno presenti per l’occasione.

Commenti

comments