Rapina poco dopo alle 15 all’agenzia del Banco di Sardegna di Cuglieri (Or). Tre banditi armati e con il volto travisato hanno fatto irruzione nell’agenzia, in via Libertà, e, sotto la minaccia delle armi hanno legato i clienti presenti e gli impiegati, poi si sono impossessati del denaro contante delle casse. I tre, probabilmente assistiti da un complice, sono poi fuggiti, non è chiaro se in auto o a piedi, per le vie del paese. L’allarme è stato dato intorno alle 16 quando altri clienti sono entrati in banca ed hanno trovato impiegati e clienti legati.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che hanno fatto scattare il piano antirapine con blocchi stradali verso le direttrici di fuga. Non è ancora stato quantificato il bottino.

