Il comune di Cagliari comunica che sono stati programmati per i giorni giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 marzo, dalle 3 alle 6, alcuni trattamenti fitosanitari per la lotta al punteruolo rosso.

La disinfestazione interesserà le palme in aree scoperte situate presso il Parco Giardino di Bonaria e nelle vie: Val Franzela, Lunigiana, vico I Is Mirrionis, Piovella, Codroipo, Seminario, Piazza Granatieri di Sardegna, Sampante e Scornigiani.

Tutte le operazioni saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente.