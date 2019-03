Cedric Steinmuller, vero nome di Klingande, acclamato DJ e produttore francese, ha dato nuova linfa al mondo della musica elettronica con le sue produzioni impeccabili e un suono rinvigorente, confermando la sua reputazione come uno dei produttori più freschi e originali della scena dance mondiale.

È stato il singolo “Jubel” nel 2014 a mettere il giovane sotto i riflettori.

Il singolo, certificato 5 volte platino in Italia, da allora ha accumulato oltre 200 milioni di visualizzazioni YouTube, 22 milioni di riproduzioni su SoundCloud e oltre 230 milioni di stream su Spotify oltre a conquistare la prima posizione in oltre 30 paesi tra cui l’Italia.

A questo seguono numerosi altri singoli di successo tra cui “RIVA (Restart The Game)” (platino), “Losing U” (oro) e “Somewhere New” (oro) con più di 46 milioni di stream su Spotify.

In questi anni ha portato la sua musica in Europa e America e in tutti i più grandi festival tra cui “Ultima Music Festival” di Miami, “Tomorrowland”, “Creamfields” e “Lollapalooza” Berlino.

“The Album” è il titolo dell’album di debutto, una celebrazione di alcuni dei suoi brani più famosi contenente nuovissime produzioni.

In concomitanza con l’uscita del nuovo album, prevista per il 27 settembre, Klingande partirà in primavera per un lungo tour in Nord America ed Europa, e arriverà in Italia per una sola data prevista sabato 18 maggio al Teatro Principe di Milano.

