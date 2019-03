Al via il progetto di riqualificazione e potenziamento del lungomare di Calasetta.

Conclusa fase di gara, ora gli uffici competenti dovranno aggiudicare dei lavori e, infine, con la firma del contratto con l’impresa vincitrice del bando.

Secondo le linee guida della relazione tecnica, e grazie a una dotazione di finanziaria di un milione di euro – ottenuta dalla Regione nel 2012 nell’ambito di un piano di potenziamento della portualità dell’Isola – l’attuale e usurata rete stradale fronte mare sarà rimpiazzata da un nuovo manto lungo 500 metri e largo 7 metri e mezzo.

Si procederà con la realizzazione di 100 parcheggi per le vetture, la creazione di 6000 metri quadrati di aree verdi e la costruzione di una cintura ciclo-pedonale sulla banchina.

Secondo la simulazione del progetto, si manterrà la tipica struttura semicircolare dell’approdo garantendo il superamento delle attuali criticità e promuovendo una serie di novità strutturali “capace di trasformare l’area in un waterfront moderno, funzionale e a misura di cittadino e turista – spiega il sindaco Antonio Vigo – Un intervento massiccio mirato, quindi, a fare del polo portuale un punto di riferimento non solo per Calasetta, ma per l’intero territorio circostante e a migliorare l’offerta proposta al segmento di turismo, alla luce del suo peso indiscusso nel quadro dell’economia locale e isolana”.

