E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione, comunica che domenica 10 marzo eseguirà degli stacchi programmati ad Oschiri per lavori di manutenzione, potenziamento e miglioramento della rete che comporteranno l’assenza di energia elettrica dalle ore 6,30 alle ore 12 nell’intero centro abitato e parte dell’agro circostante.

Lo stacco, programmato di domenica al fine di ridurre al massimo i disagi ai servizi di pubblica utilità, alle attività commerciali e alle scuole , rientra in un programma di investimento finalizzato alla messa in servizio di apparati idonei al telecontrollo delle linee e la selezione in caso di guasto.

E-Distribuzione ha provveduto ad informare l’Amministrazione Comunale ed, in maniera capillare, i cittadini tramite i consueti avvisi che specificano che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, invitando comunque a non commettere imprudenze. Inoltre il servizio potrà essere ripristinato in anticipo e senza preavviso.

Commenti

comments