Ben Harper torna con un nuovo appuntamento a Chieti Summer Festival (Arena La Civitella) il prossimo 12 luglio. L’artista sarà in Italia anche per altri cinque grandi concerti il 9 luglio al Ravenna Festival (Pala De Andrè), il 10 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo), il 13 al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea), il 16 a Mantova Arte & Musica 2019 (Piazza Sordello) e il 17 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI – San Siro).

Dopo il suo album di debutto nel 1994, Welcome to the Cruel World, Ben Harper ha pubblicato diversi album in studio di grande successo tra cui Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai GRAMMY) e Call It What It Is nel 2016. Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all’altro.

Ben Harper è considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici. Tour sold-out in tutto il globo, dischi volati direttamente nelle top10 delle classifiche statunitensi, certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo e performance incredibili hanno fatto di Ben Harper e della sua band delle vere e proprie superstar mondiali.

