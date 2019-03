Un’istituzione dell’hardcore newyorkese per infiammare l’estate in arrivo. I Sick of It All annunciano due nuove date in Italia: la prima è uno show da headliner previsto per domenica 11 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), mentre lunedì 12 agosto la band prenderà parte alla giornata inaugurale della prossima edizione del Bay Fest, al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (RN), nel giorno che vede la partecipazione dei Nofx e di Frank Turner, oltre ad altri artisti ancora da annunciare.

I Sick of It All sono fra le band storiche che portano avanti con orgoglio la bandiera del New York Hardcore. Il loro debutto discografico con la major EastWest Records, Scratch the Surface, è ancora oggi seminale per la scena HC mondiale. Componente fondamentale che ha contribuito al grande successo della band è sicuramente la semplicità dei messaggi propugnati attraverso i propri testi, caratterizzati da una straordinaria semplicità senza fronzoli, che permette di comunicare con chiarezza gli ideali della band, veri e propri insegnamenti rivolti a un nutrito stuolo di fedelissimi fan che non perdono occasione di supportare la band dal vivo.

Il gruppo americano ha recentemente pubblicato la sua ultima fatica discografica, dal titolo Wake the Sleeping Dragon!, uscito il 2 novembre tramite Century Media. Nonostante i tre decenni di carriera che i membri si portano sulle spalle, le riviste di settore hanno recensito il disco con ammirazione, sottolineando come la band non abbia perso un’oncia della propria freschezza. Dalla loro genesi ad oggi, dodici album in studio dopo, i Sick of It All si presentano ogni volta sul palco con energia e intensità straordinarie che li rendono unici nel loro genere.

Commenti

comments