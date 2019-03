Yungblud, nome d’arte di Domenic Harrison classe 1997, lascia la scuola a soli 16 anni per dedicarsi alla musica, un mezzo con cui comunicare ad una generazione confusa trattando tematiche importanti.

Il successo arriva con il singolo “I Love You, Will You Marry Me”, incluso nell’Ep “Yungblud” pubblicato il 19 gennaio 2018.

“21st Century Liablity” è il titolo dell’album di debutto pubblicato a luglio 2018, il quale ha riscosso notevole successo in tutto il mondo grazie a canzoni come, “Psychotic Kids”, “California” e “Medication”.

Influenzato dai grandi nomi del rock come The Beatles, Bob Dylan, Green Day e T. Rex, il suo stile paragonato a quello degli Arctic Monkeys e di Jamie T, è un mix esplosivo e accattivante di rock e pop, ricco di potenti assoli di chitarra e battiti energici.

Yungblud ha collaborato con Charlotte Lawrence al singolo “Falling Skies”, incluso insieme a “Tin Pan Boy” nella colonna sonora della seconda stagione di 13 Reason Why.

“Loner” è il titolo dell’ultimo incredibile singolo, pubblicato il 18 gennaio.

L’Artista sarà in concerto al Fabrique di Milano il 2 novembre 2019.

