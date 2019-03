“Un intervento a sostegno del personale del carcere di Bancali (Sassari), con l’impegno di tutelare concretamente l’incolumità degli agenti della polizia penitenziaria”. La richiesta al ministro della Giustizia Bonafede arriva dal deputato e coordinatore per la Sardegna della Lega, Eugenio Zoffili, che oggi assieme al collega Guido De Martini ha presentato un’interrogazione urgente “affinché sia fatta piena chiarezza sull’ennesimo episodio di aggressione ai danni degli agenti a Bancali”. I

l fatto risale a ieri. “Risulta – ricordato Zoffili – che un agente sia stato violentemente colpito al viso con una testata da un recluso che stava accompagnando verso la cella durante la fase di rientro. L’operatore è stato soccorso dai colleghi e trasportato all’ospedale civile di Sassari per accertamenti”.

I deputati si uniscono “alla denuncia del Sappe, che chiede da tempo il ripristino di condizioni accettabili nei reparti del carcere di Sassari per garantire le condizioni minime di sicurezza al personale, dal momento che nelle settimane scorse un altro agente è stato colpito da un detenuto con una sedia”. “Tornerò presto nel carcere di Bancali – annuncia Zoffili – per constatare di persona come stanno i nostri agenti”.

