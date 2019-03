È una Dinamo Sassari in cerca di identità e di un’iniezione di fiducia quella in partenza per l’Olanda, dove mercoledì 6 marzo, alle 20, affronterà il Zz Leiden nella sfida di andata del Round of 16 di Fiba Europe Cup. Prima la rinuncia forzata a Scott Bamforth per infortunio e poi il cambio di allenatore, con Vincenzo Esposito che ha lasciato il Banco dopo la sconfitta di Torino ed è stato rimpiazzato da Gianmarco Pozzecco: due ‘traumi’ dai quali la Dinamo sembra ancora non essersi ripresa del tutto.

La ‘gaffe’ di domenica 3, quando il nuovo coach è sceso in campo sebbene dovesse scontare una giornata di squalifica dallo scorso anno, la dice lunga sul momento di disorientamento generale dalle parti del PalaSerradimigni. A cercare di riportare un pò d’ordine ci pensa proprio la ‘mosca atomica’, che infonde fiducia nell’ambiente poco prima di intraprendere la trasferta olandese. “Anche se abbiamo perso, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – dice Pozzecco – ho visto la squadra giocare con abnegazione e sacrificio”. Certo, ammette il tecnico, “abbiamo commesso errori, ma insieme affineremo gli automatismi, ci sono ampi margini di crescita”.

Anzi, “già rispetto a Firenze siamo cresciuti – sostiene il coach – a lungo domenica abbiamo giocato una bella pallacanestro, guardandoci e passandoci la palla”. A Leiden sarà il suo debutto in Fiba Europe Cup. “Sarà emozionante, ma protagonisti saranno i ragazzi – premette – Leiden come tipo di gioco somiglia a Cremona e se è arrivata agli ottavi di finale è chiaro il suo valore: gioca con spensieratezza, a ritmi alti e con la testa leggera”. Di buono c’è che il test con la Vanoli è freschissimo. “Sì, ma è una tipologia di squadra che noi per struttura soffriamo – avverte – stiamo lavorando con intensità alla nostra crescita, ho molta fiducia nei miei giocatori e so che stanno dando tutti il massimo”. Tra il Poz e Sassari il feeling è già eccellente. “Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. Ora voglio lavorare per meritare gli applausi e la fiducia che la gente mi ha dimostrato”.

Commenti

comments