Un sorpasso un azzardato è costato caro ad un pregiudicato di Serramanna. Verso le 16,30 i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno visto una Fiat Panda effettuare un sorpasso un po’ troppo veloce mentre percorrevano la S.S. 131 ed hanno deciso di fermarla.

Il nervosismo del conducente ha indotto i militari ad effettuare un controllo più approfondito si adel’auto che del soggetto, perquisizione che ha portato al ritrovamento di un involucro contenete circa 5 grammi di cocaina e 10 pasticche di extasy.

Per Gianmarco Cadau, 20 anni, pregiudicato del paese, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto ai domiciliari su ordine del pm di turno, domani comparirà davanti al Giudice per il rito direttissimo.

Commenti

comments