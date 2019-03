La polizia di Londra ha aperto un’indagine su un possibile attacco terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore vicino agli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo.

Dalle prime indagini si ipotizza che i tre fatti siano legati fra loro.

Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale.

A Londra c’è stata tantissima paura ma per fortuna nessun ferito.

