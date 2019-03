Si sta svolgendo nella massima tranquillità e sicurezza lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando che sarà abbattuta subito dopo.

Tutta la zona è circondata da un ingente numero di forze dell’ordine ma non ci sono segnali di tensione.

I migranti che ancora vivevano nella baraccopoli stanno lasciando la struttura con le loro cose, dirette nei 18 pullman che li trasporteranno nei centri Cas e Sprar della Calabria. Nella baraccopoli sono in corso i controlli per verificare che nessuno sia ancora presente nelle vecchie strutture fatiscenti che per anni hanno ospitato anche 3000 migranti alla volta.

