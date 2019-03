Sabato 9 marzo alle 19 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Dolianova si chiude la settima edizione di Buon Compleanno Faber con una ricchissima serata di musica e parole.

Tra gli ospiti Mauro Pagani, musicista polistrumentista affermato anche come produttore, che ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi e ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani, fra cui (su tutti) Fabrizio De André, ma anche Gianna Nannini, Timoria, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Luciano Ligabue e Caparezza.

Con Mauro Pagani dialogherà Gerardo Ferrara, giornalista musicale e Direttore Artistico di Buon Complenno Faber.

Sul palco di Dolianova si esibiranno inoltre: Michele Gazich, violinista reduce da un fortunatissimo tour americano e dalla nomination ai Grammy Awards 2019 nella categoria best folk album come musicista di Mary Gauthier in Rifles & Rosary Beads, il trombettista Riccardo Pittau e il Coro Inkantos D’olia.

Il progetto Street Books 2019, organizzato dall’associazione Circolo dei Lettori Miele Amaro è sostenuto dall’amministrazione comunale di Dolianova e dall’assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e da quello del Turismo.

