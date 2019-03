Sardegna Ricerche lancia un concorso d’idee con l’obiettivo di dare alla Manifattura Tabacchi di Cagliari una nuova e precisa identità, un posizionamento culturale e quindi una nuova immagine grafica.

Restituita alla città dopo il restauro voluto dalla Regione Sardegna e finanziato dall’Unione Europea, la Manifattura Tabacchi ha visto nei tre anni di gestione da parte di Sardegna Ricerche un continuo flusso di eventi, manifestazioni, convegni, mostre, corsi di formazione e spettacoli sui temi più diversi, dalle nuove tecnologie, alla cultura, all’innovazione sociale, fino al “cinema all’aperto”. Si vuole quindi dare alla Manifattura un’immagine che rifletta meglio il suo nuovo ruolo nel contesto urbano, superando quella riconosciuta di “gioiello di archeologia industriale”.

Tale immagine dovrà quindi rispondere alla funzione della Manifattura Tabacchi come polo culturale innovativo, laboratorio di contaminazione tra arte, scienza e tecnica, distintivo per Cagliari e per la Sardegna, e con una vocazione internazionale.

Il nome potrà essere sia di rottura sia di continuità rispetto all’attuale denominazione (ogni partecipante può inviare due distinte proposte), mentre il logo dovrà essere nuovo, per raccontare la nuova vita della Manifattura, prendendo spunto dalla sua storia e dalle sue radici, che ne hanno fatto un simbolo della tradizione operaia e del ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Il concorso ha un montepremi di 7200 euro, così suddivisi: 5000 euro per il vincitore, 1200 per il secondo classificato, 1000 per il terzo. La partecipazione al concorso è aperta a tutti purché maggiorenni. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato al 15 aprile alle ore 12:00.

L’avviso pubblico con le modalità di partecipazione è disponibile qui .

