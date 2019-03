Gli agenti del Commissariato di Olbia, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un 21enne ed 42enne, per furto in abitazione. I poliziotti sono intervenuti in località San Giovanni, ove erano state segnalate delle persone aggirarsi nelle pertinenze di una abitazione.

I due, messi in fuga dall’arrivo del proprietario di casa, hanno provato a dileguarsi nelle vicine campagne. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di bloccare i due, che alla vista dei poliziotti hanno lanciato sul bordo della strada un guanto contenente la refurtiva. All’interno dello stesso sono stati ritrovati diversi monili in oro, risultati provento di furto da un’abitazione della zona.

Dai successivi accertamenti si è venuti a conoscenza che il 42enne era anche destinatario di un provvedimento di esecuzione di una pena per precedenti reati. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Commissariato P.S.. Nella tarda mattinata, odierna dopo la convalida del provvedimento, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Sasari-Bancali.

