La Questura di Sassari mette in guardia i giovani sassaresi sul rischio di “droghe da stupro”.

La Polizia sarà protagonista dell’edizione 2019 della “Corsa in rosa”, manifestazione che andrà in scena a Sassari, in piazza d’Italia, dal 7 al 10 marzo. Domani, in apertura dell’evento promosso dalla Asd Currichisimagna e dal comitato territoriale dell’Uisp, le donne e gli uomini della Questura di Sassari incontreranno gli studenti delle scuole superiori cittadine.

In particolare gli specialisti della Polizia scientifica distribuiranno il materiale informativo e illustreranno i pericoli legati all’utilizzo delle sostanze stupefacenti, focalizzando l’attenzione sulle cosiddette “droghe da stupro” e sulle loro conseguenze. All’attività informativa per il contrasto della violenza di genere contribuiranno anche gli esperti della divisione anticrimine.

