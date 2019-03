È fuori pericolo Luigi Loi, lo studente 18enne originario di Arzana (Nuoro), ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere rimasto ferito alla testa presumibilmente da un colpo di arma da fuoco.

Il giovane nel pomeriggio si è risvegliato, i medici mantengono riservata la prognosi, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Probabilmente nelle prossime ore i carabinieri lo sentiranno per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto dopo i festeggiamenti del carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra.

