Nella serata durante un intervento per effettuare i rilievi di un incidente stradale avvenuto in viale Trieste, gli agenti della Polizia Municipale sono stati allertati da un cittadino che animatamente riferiva di essere stato vittima di un furto avvenuto, ad opera di due giovani, che gli avevano rubato un borsello.

Gli agenti immediatamente si sono messi sulle tracce dei due malviventi uscivano intercettandoli nel quartiere di Stampace bassa.

Inseguiti dalla Municipale, i due cercavano di far perdere le proprie tracce addentrandosi in un vecchio caseggiato diroccato della via Mameli.

Uno dei due, un algerino di 21 anni, veniva arrestato mentre il secondo riusciva a sottrarsi all’arresto dandosi alla fuga.

