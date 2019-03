Brutta avventura ieri notte per un 52enne pescatore sportivo che si è perso nel Golfo di Cugnana, in comune di Olbia. Intorno alle 20 la Direzione Marittima di Olbia ha ricevuto la segnalazione dallo stesso 52enne ed ha allertato l’Ufficio Circondariale di Golfo Aranci per l’avvio delle ricerche. Il Comandante ha inviato in zona due pattuglie della Guardia Costiera coadiuvate anche da una pattuglia dei Carabinieri di Porto Rotondo.

L’uomo aveva parcheggiato l’auto nel primo pomeriggio e si era recato a pesca nel Golfo di Cugnana. Data la particolarità orografica della costa dopo la battuta di pesca ha perso l’orientamento e con l’arrivo dell’imbrunire non è più riuscito a trovare la strada per tornare dove aveva lascito la macchina. Anzi, disorientato, è finito su un istmo e da li ha deciso di allertare i soccorsi. Appena ricevuta la chiamata i militari della Guardia Costiera coordinati dal tenente i vascello Angelo Filosa e sul posto dal Maresciallo Giampaolo Izzo, molto esperto dell’orografia locale, hanno intuito in che zona si trovasse il 52enne e vi si sono diretti per cercarlo.

Infatti dopo nemmeno 20 minuti di ricerca c’è stato il primo contatto visivo, e il pescatore, non appena avvistati i lampeggianti si è diretto verso le pattuglie, attraversando i bassi fondali paludosi. L’uomo era in buono stato di salute ed è stato accompagnato alla sua macchina, sicuramente spaventato, da dove poi ha fatto rientro a casa.

